Suriye'deki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ile Şeddadi ilçesindeki ABD üslerine eş zamanlı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahası ile Haseke'deki Şeddadi ilçesindeki üslerine aynı anda karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yapıldı.

Saldırılarda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye'nin güneyinde dün sabah saatlerinde ABD ordusunun bulunduğu Tenef bölgesindeki üs ile akşam saatlerinde Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki Robarya Üssü'ne, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırılar düzenlenmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.