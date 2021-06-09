Suriye'deki direnişin gür sesi Abdulbasit Sarut, şehit edilişinin 2. yılında rahmetle anıldı

Suriye'de Esed rejimi karşıtı eylemlerin önemli ismi olan ve 2019'da hayatını kaybeden Abdulbasit Sarut'un ölüm yıldönümü İdlib'de anıldı.

Bir dönem Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi olan Abdulbasit Sarut, 2019'da Esed rejimine karşı Hama'da girdiği çatışmalarda ağır yaralanarak şehit oldu.

1992'de Humus'un merkezindeki Beyyâda mahallesinde dünyaya gelen Abdulbasit Sarut'un, olayların başlangıcına kadar siyasetle herhangi bir alakası yoktu. Çocukluğundan beri futbola olan yoğun ilgisinden dolayı Suriye Genç Milli Takımı'nın kaleciliğine kadar yükseldi. Bu sayede gençler arasında tanınıyor ve biliniyordu, kendi çapında bir hayran kitlesi de vardı.

2011'in mart ayında önce gösterilere katılmayan ve karmaşadan uzak duran Sarut, rejim kuvvetlerinin silahsız göstericilerin üzerine ateş etmeye başladığını görünce kısa bir tereddüdün ardından göstericilerle birlikte meydanlardaydı. Kalecilikten ayrılmış, milli takımı bırakmış, safını seçmişti. Beşşar Esed rejiminin hürriyet ve reform talep eden silahsız ve sivil halkın üzerine kurşun yağdırması onun için dönüm noktası oldu.

Önde gelen aktivistlerden olan Suriye devriminin solisti kabul edilen Abdülbasit Sarut, Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyeti altında olan Humus, İdlib, Halep vb. bölgelerinin çoğunu gezerek gösterileri yönetti ve Suriye devrimi hakkında ezgiler söyledi.

Ortadoğuhaber'in aktardığına göre Sarut, Suriye'deki silahlı muhalif gruplara safların birleştirilmesi çağrısı yapan göstericilerin başını çekmiştir. Bu topluluk Suriye rejiminin sivilleri ve muhalifleri Halep'ten tehcir etmesine karşı çıkmıştır.

Sembol bir isim olması dolayısıyla onun muhaliflere katılması, rejimin bilhassa dikkatini ve öfkesini çekti. Kendisini hedef alan çok sayıda suikast girişimi, askeri operasyon ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Sarut, hepsinden de sağ kurtulmayı başardı, bazılarında ciddi biçimde yaralandı.

Rejim, aynı zamanda ailesini ve yakın akrabalarını da gözüne kestirdi. Ailesi rejim tarafından düzenlenen nokta atışlı saldırılarda öldürüldü. En son 2018'de, hayatta kalan kardeşlerinden Bessam, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Bessam'ın ölüm sebebi de, yine rejimin bombardımanı sonucu hastaneye zamanında yetiştirilememesiydi.

Sarut, yaptığı bir açıklamada, iddia edilenin aksine IŞİD'e fiilen hiç katılmadı, Humus kuşatması sırasında kendilerine intihar bombacıları gönderen IŞİD'le birlikte hareket etmeyi reddettiği, ilk dönemler IŞİD de kendisini rejim muhalifi olarak pazarladığı için kısa süreli bir temas kurduğu ancak sonradan kendisini IŞİD'den tamamen ayırdığını söyledi.

Abdulbasit Sarut'un Suriye devrimi sırasından şehit olan aile üyeleri şöyle:

Babası Memduh Sarut –2012'nin başında şehit oldu

Muhammed Memduh Sarut – 2013'ün sonunda şehit oldu

Abdullah Memduh Sarut ve Ahmet Memduh Sarut – 2014'ün başında şehit oldular

Abdulbasit Memduh Sarut – 08.06.2019 Cumartesi günü şehit oldu

Yeğenlerinden ikisi ve dört dayısı da, Esed rejiminin kurbanı oldu.