Suriye'deki kamplara her gün 54 bin ekmek dağıtılıyor

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, uygulanan proje sayesinde bölgeye hem ekonomik destek sağlandığını hem de ihtiyaç sahiplerinin ekmeği ücretsiz temin edebildiğini söyledi.

Projenin dört aşama olarak uygulandığını belirten Tosun, “İlk etapta İdlib kırsalındaki çiftçilerden buğday satın alınıp bölgedeki değirmende una dönüştürülüyor. Bu unlar, fırında ekmek haline getirilip paketleniyor. Her pakette 6 adet Suriye ekmeği bulunuyor. Toplam 9 bin paket yani 54 bin adet ekmeği, her gün İdlib kırsalında belirlemiş olduğumuz 31 farklı çadır kampındaki 4 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz.” dedi.

Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Buğdayın temininden başlayıp ekmeğin dağıtımına kadar süren tüm aşamalarda buğday değer zincirini destekleyip dayanıklı geçim kaynaklarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca savunmasız durumda olan ihtiyaç sahibi insanların gıda güvenliklerini iyileştirerek en temel ihtiyaçlardan birisi olan ekmeğe ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlamış oluyoruz.’’

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.