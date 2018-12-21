Suriye Demokratik Güçleri'nden Fransa'dan yasak talebi

Suriye Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Güçleri (SDF = YPG / PKK), Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel saldırısı durumunda Fransa'dan Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge kurmasını talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, Suriye'deki DEAŞ mücadelesinin sona erdiğini söyleyip askerlerini geri çekme kararının ardından SDF'de panik başladı.
Reuters haber ajansı ABD silahlı kuvvetlerinin 60-100 günde geri çekileceğini bildirdi. Karar bölgedeki SDF güçler iiçin çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.
YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed Paris'teki basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge kurma konusunda Fransa'dan yardım istiyoruz." Dedi.
"Türkiye bir askeri harekat başlatırsa, Deir ez-Zor'dan çekilmeye zorlanacağız" diyerek, ABD kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesiyle birlikte Suriye'nin kuzeyindeki terörizme karşı mücadelenin karmaşık olacağını belirtti.
Kaynak: www.dunyabulteni.net