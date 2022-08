Suriye, İran'dan İsrail hedeflerine saldırmamasını istedi

Esed rejimi, her alanda zayıf bir durumdayken topyekûn bir savaşa girme endişesiyle, İranlı müttefiklerinden, Suriye toprakları içerisinden İsrail hedeflerine saldırmamalarını istedi.



Şarku’l Avsat’ın New York Times gazetesinden aktardığı habere göre Şam'da bulunan İran güçlerine yakın olan ve isminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir Suriyeli kaynağın bu konuda bir görüşme yapıldığını doğruladığını bildirdi.



Söz konusu görüşme sırasında Suriye tarafı, rejimin her açıdan zayıflamış olduğu bir dönemde topyekûn bir savaşa girmemek için kendi topraklarından İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının yapılmamasını, ayrıca Washington’un Tel Aviv'e İran güçlerini vurmayı durdurması için baskı yapması amacıyla Suriye'deki Amerikan üslerinin İsrail’e yanıt olarak vurulmamasını istediler.



İsrail ve İran yıllarca Orta Doğu'da gizli savaşlar yürüttüler. Karşılıklı saldırılar artarak kara, hava ve nihayet deniz çatışmalarını içerecek şekilde genişledi.



New York Times’ın haberine göre, söz konusu Suriyeli kaynak, toplantıda İran Devrim Muhafızları'nın dış kanadı olan Hizbullah ve Kudüs Kuvvetlerinin yanı sıra Suriye ve Irak'tan askeri uzmanların da yer aldığını aktardı.



Geçen hafta, Suriye topraklarında ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar meydana geldi. Söz konusu saldırılar ölüm ve yaralanmalara neden oldu. İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen silahlı gruplar, Suriye'nin güneyindeki ABD askeri üssüne insansız hava araçlarıyla saldırdı.



New York Times’a göre Washington, son gelişmeler sonrasında daha fazla saldırının gerçekleşmesinden endişe ederken, Tahran Suriye'deki gruplarla herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia ediyor.



ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Washington'un Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere yönelik hava saldırılarının Amerikan personelini korumak ve ABD ve ortaklarına yönelik bir dizi saldırıyı engellemek için yapıldığını söyledi.



Öte yandan Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, perşembe akşamı İsrail'in Suriye'nin batısındaki Hama ve Tartus şehirlerinin yakınındaki bölgeleri hedef alan saldırılarında iki sivil yaralandı.



Söz konusu gelişmeler, ABD'nin İran’ın nükleer programları ile ilgili kilit konularda tavizler verdiğini duyurduğu ve 2015'te imzalanan Viyana Anlaşması'na yakında geri dönebileceğine dair beklentilerin arttığı bir dönemde yaşandı. Ancak ABD, İran'ın tekliflerine henüz resmi olarak yanıt vermedi.

