Suriye - İsrail arasında Golan'dan ilk resmi geçiş yapıldı

Suriye tarafındaki iç savaş nedeniyle kapatıldıktan dört yıl sonra Suriye ile İsrail arasındaki topraklar arasındaki tek geçiş noktası olan Golan sınır kapısı bugün yeniden açıldı.

AFP muhabirinin bildirdiğine göre, Birleşmiş Milletler'e ait iki beyaz cip, İsrail, Suriye ve BM arasında yapılan anlaşmadan sonra Golan Tepeleri'ndeki Quneitra (Kuneytra) yakınlarındaki kapının yeniden açılışının ardından İsrail kontrolündeki topraklara geçti.

Yeniden açılma, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın yedi yıllık iç savaşında kaybettiği toprakları geri aldığının bir başka işareti olarak yorumlandı.

Quneitra geçişi esas olarak, Suriye'den Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edilen kısımlarını ayıran ateşkes hattını izleyen yaklaşık bin askerden oluşan BM Ayrılma Gözlemci Kuvveti (UNDOF) tarafından kullanılıyor.

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı'nda Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin çoğunu ele geçirdi ve daha sonra uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyen bir hamleyle ilhak etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 17:06