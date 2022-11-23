Suriye muhalefeti, PKK/YPG'li teröristlerin Azez'deki sivillere saldırısını kınadı
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), terör örgütü PKK/YPG tarafından ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine düzenlenen; 5 sivilin öldüğü saldırıyı kınadı.
Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin yazılı açıklamasında, PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinden güvenli bölgelerdeki sivil yerleşimleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye Ulusal Koalisyonu, (PKK/YPG) PYD terör örgütünün Azez'de yerinden edilmiş sivilleri hedef alan katliamını kınıyor." ifadesine yer verildi.
Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, "teröristlerin sivillere yönelik tehlikesini" uzaklaştırmak amacıyla Suriye Milli Ordusu'na (SMO), saldırıya karşılık vermesi çağrısı yapıldı.
PKK/YPG'li teröristler, dün akşam saatlerinde, yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef almıştı.
Saldırıda 5 sivil yaşamını yitirmişti. Yaralılar ise çevre hastanelere sevk edilmişti.