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Suriye'nin Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Suriye'nin Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 01.54'te merkez üssü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak AA

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