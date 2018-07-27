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Suriye'nin PKK'sı Esed'le masaya oturdu

Suriye'de PKK'nın uzantısı olarak aktif olan SDG, ülke yönetimi ile görüştüklerini açıkladı

Suriye'nin PKK'sı Esed'le masaya oturdu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

PKK'nın uzantısı PYD tarafından kurulan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi (SDK) tarafından yapılan açıklamada, Şam’da Suriyeli yetkilerle görüşmekte oldukları açıklandı.

SDK eş başkanı Riad Darar Reuters'a yaptığı açıklamada görüşmeye ABD destekli SDG’nin de katıldığını sözlerine ekledi. Darar, mevcut görüşmelerin SDG kontrolündeki bölgelerde halka verilen hizmetlere odaklandığını ancak ‘siyasi görüşmeler ile güvenlik görüşmelerinin de yapılabileceğini’ belirtti.

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