Suriye ordusundan kaçan siviller İsrail sınırından geri çevrildi

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On binlerce Suriyeli sivil son bir ayda İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınır bölgesine yığıldı. Söz konusu operasyonla Suriye ordusu ülkenin güneybatısında isyancıların elindeki topraklardan çoğunu geri aldı.

İsrail sınırındaki bir subay, megafonla sığınmacılara "Kötü bir şey olmadan geri dönün. Size yardım etmemizi istiyorsanız geri dönün. Haydi, çabuk olun" diye seslendi.

İsrail, Golan'da 1974 yılından beri geçerli olan sınır çizgisi üzerinde sığınmacılara insani yardım veriyor ancak hiçbirini İsrail sınırından içeriye geçirmiyor.

Suriye tarafında bir görgü tanığı Suriye ordusu yaklaştıkça insanların sığınacak bir yer aradıklarını söyledi.

Sınır boyundaki tel örgülere 200 metre yaklaşanlar, geri dönmelerini söyleyen İsrail askerlerince durduruluyor.

Reuters TV görüntüleri, Arapça konuşan İsrailli askerlerin "İsrail devletinin sınırı üzerindesiniz. Geri dönün; size zarar vermek istemiyoruz" diye seslendiklerini gösteriyor.

Bu uyarılar üzerine çoğu kadın ve çocuklardan oluşan kalabalığın geri dönerek sınırdaki kamplara yöneldiği bildiriliyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 15:00