Suriye seçimlerine davet edilen ülkeler belli oldu

Suriye'de 26 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine "dost ülkelerin" gözlemci olarak davet edileceği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, meclis dost ülkelerden parlamenterlerin seçimi takip etmek üzere ülkeye davet edilmesini onayladı.

Davet edilecek ülkeler arasında Suriye'nin müttefikleri Rusya ve İran'ın yanı sıra Çin, Belarus, Güney Afrika, Ermenistan, Cezayir, Umman, Küba, Venezuela, Ekvador, Nikaragua, Bolivya ve Moritanya bulunuyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Seçimde aralarında kadınların da bulunduğu 51 adayın yarışması bekleniyor

10 yıldır süren iç savaş sürecinde son devlet başkanlığı seçimleri 2014'te yapılmış, seçimi oyların yüzde 88'ini aldığı açıklanan Esad kazanmıştı.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, seçim sonucunu tanımayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batılı üyeleri, önceki gün Suriye'deki devlet başkanlığı seçiminin sonucunu tanımayacaklarını duyurdu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "Yeni bir anayasanın yürürlüğe konmamış olması, 26 Mayıs'taki sözde seçimlerin hileli olacağını kanıtlıyor" dedi.

Fransa ve Birleşik Krallık temsilcileri de benzer açıklamalar yaparken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temcilcisi Vassili Nebenzya, seçim yapılmadan sonuçlarının reddedilmesinin üzücü olduğunu ve Suriye'nin iç işlerine müdahaleyi kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe