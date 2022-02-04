Ürdün'de son aylarda uyuşturucu kaçakçılığı girişimleri artarken güvenlik güçleri de buna karşı özellikle Suriye sınırında sert önlemler almaya başladı.

Ürdün ile Suriye arasında yaklaşık 378 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Sınır boyunun engebeli bir araziye sahip olması kaçakçılık faaliyetlerine imkan sağlıyor.

Suudi Arabistan'ın uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesi ile Lübnan'dan meyve ve sebze girişini yasaklaması üzerine önlemlerin artırılması, Orta Doğu'da yeni kaçakçılık rotasının Ürdün'e kaydığı yolundaki şüpheleri derinleştiriyor.

Suriye sınırının yeniden açılmasıyla kaçakçılık girişimleri arttı

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapıları "Ramsa (El-Cumruk el-Kadim)" ve "Nasib (Cabir)", Suriye'nin Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle 2011'den itibaren birçok kez kapatılıp yeniden açıldı.

Ürdün'deki Ramsa Sınır Kapısı'nın karşısındaki El-Cumruk el-Kadim çatışmalar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, Nasib-Cabir Sınır Kapısı, Suriye'nin Dera kentindeki çatışmaların durulmasının yanı sıra Ürdün ve Esed rejimi arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle 29 Eylül 2021'de yeniden faaliyete başladı.

Sınırdaki güvenlik sorunları hakkında resmi bilgilendirme yapan Ürdün yönetimi, Esed rejiminin ilgilenmemesi durumunda net bir tavır sergileyeceğini bildirerek, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele için düğmeye bastı.

Suriye sınırından uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin yoğunlaşmasıyla Ürdün ordusu, Suriye sınır hattını "sorumluluk bölgesi" ilan etti ve burada operasyonlara hız verdi.

Ürdün ordusu sınır güvenliğini artırdı

CNN Arapça servisinde yer alan habere göre, Ürdün ordusuna yakın kaynaklar, ülkeye uyuşturucu sokma girişimlerinin organize ve sistemli bir şekilde milisler eliyle yapılmaya çalışıldığını, buna karşı ordunun sınır güvenliği için önlemleri artırdığını belirtiyor.

Uyuşturucu ve kaçakçılık yapan silahlı milislerin başka silahlı güçler tarafından da desteklendiği kaydedilen haberde, kaçırılan uyuşturucuların Körfez ülkelerine nakledilmesinin hedeflendiği düşünülüyor.

Ürdün sınır koruma birlikleri de çeşitli güvenlik sorunlarına maruz kalıyor. Karşılaşılan güvenlik sorunlarını düzensiz milisler, terörist gruplarının yanı sıra silah ve uyuşturucu çeteleriyle bunların kullandığı insansız hava araçları (İHA) oluşturuyor.

Bölgede yaşayan Suriyeliler de ülkelerinde uzun yıllardır süren savaşın getirdiği mali sıkıntıları aşmak için kaçakçıların işlerini kolaylaştırıyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde Suriye sınırındaki angajman kurallarını değiştiren Ürdün, askerlerine, sınıra yaklaşanları sınır güvenliği için "öldürme" ve "yok etme" yetkisi verdi.

Kaçakçılık organize bir şekilde gerçekleştirildiği için Ürdün ordusu bunu "ulusal güvenlik sorunu" olarak algılıyor ve kaçakçılar doğrudan hedefleniyor.

Suriye'den uyuşturucu kaçakçılığı girişimleri

Ürdün ordusu 21 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki askeri birliklerin, Suriye'den gelen İHA ile ülkeye uyuşturucu madde kaçırma girişimini engellediğini bildirdi.

Suriye sınırında 16 Ocak'ta da kaçakçılarla çatışma yaşandığını açıklayan Ürdün ordusu, olayda bir subayın öldüğünü, 3 askerin yaralandığını ve olay sonrasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Ürdün güvenlik güçleri, olaydan bir gün sonra operasyonlarını genişleterek doğu sınırından ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 1 kişinin de öldürüldüğünü kaydetti.

Uyuşturucu kaçakçılarının Suriye'den Ürdün'e sızma girişimine devam etmesi üzerine Ürdün güvenlik güçlerinin 27 Ocak'ta düzenlediği yeni operasyonda 27 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğü bildirildi.

Son olarak 1 Şubat'ta uyuşturucu kaçakçılarının Cabir Sınır Kapısı'ndan geçme girişimi engellenerek 200 bin captagon hapı ele geçirildi.

Hizbullah Suriye'den uyuşturucu kaçırmakla suçlanıyor

Suudi Arabistan’ın Lübnan'daki tüm gümrük kapıları ve limanlarını ele geçirerek uyuşturucu sevkiyatı yapmakla itham ettiği Hizbullah, Suriye'den Ürdün'e yönelik uyuşturucu kaçakçılığıyla da suçlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Nisan 2021'de uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesi ile Lübnan'dan meyve ve sebze girişini yasaklaması, Lübnan'daki ekonomik krizin daha da derinleşmesine ve uyuşturucuyla mücadele konusunda baskıların artmasına neden oldu.

Suriye'nin Ürdün sınırında Hizbullah milislerinin etkin olması ise Lübnan limanlarından yapılan uyuşturucu sevkiyatının yeni bir rota izlediği yönündeki şüpheleri artırıyor.

Lübnan İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Kurumundan emekli olan Tümgeneral Naci Malayib, "Devlet güçlerinin oluşturduğu güvenlik boşluğundan dolayı Hizbullah, özellikle Lübnan ve Suriye sınırı üzerinde hem ekim hem de uyuşturucu ticareti yapıyor." dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye'nin güneyindeki Suveyda, Dera, Kuneytire ve başkent Şam'ın kırsalında Hizbullah milislerinin uyuşturucu hapları imal ettiğini ve sattığını açıkladı.

Ürdün ordusu, 2021'de Suriye'den 361 kaçakçılık girişiminin engellendiğini ve operasyonlarda captagon dahil 15 milyondan fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.