Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban kampında insanlık krizi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi, Rusya'nın garantörlüğünde kuşatmada tuttuğu kampta 5 Nisan'da başlattığı zorunlu tahliye sürecini yürütmeye devam ediyor.

Rusya ve rejim, bir süredir Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nı boşaltacakları yönünde açıklamalar yapıyordu. AA muhabirinin bilgi aldığı yerel kaynaklar, Rukban'daki 60 bin civarındaki sivilin, kamptaki insanlık dışı koşullara rağmen rejim bölgesine gitmek istemediğini belirtiyordu.

AA muhabirinin ulaştığı kamp sakinleri, internet üzerinden gönderdikleri ses kayıtlarında, Rusya'nın kamp civarında bir müzakere çadırı kurduğunu, birkaç aşiret temsilcisinin görüşmelere katıldığını ve sunulan koşulları kabul edenlerin temsil ettiği bin civarında kişinin kamptan çıktığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin kuşatmanın sıkılaşması ve çocuklarının sağlıklarından duydukları endişe nedeniyle kamptan ayrıldıkları ve rejimin Humus'ta belirlediği geçici barınma merkezlerine götürüldüğü öğrenildi.

Ses kaydı gönderen siviller, kamptan ayrılan ailelerin belirli aşiretlere mensup olduğunu, kendilerinin ise rejimin gösterdiği yerlere gitmek istemediklerini ve uluslararası camiadan yardım beklediklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Rusya'nın yürüttüğü sürece dahil olmadıklarını vurguluyor.

RUKBAN KAMPI’NDA İNSANİ KRİZ

Rukban Kampı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki çöl bölgesinde yer alıyor. Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların kontrolündeki kamp, çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve çamurdan yapılma barınaklardan ibaret.

BM, son dönemde yaklaşık 60 bin sivilin barındığı Rukban Kampı'ndaki insani krize sık sık dikkati çekiyordu.

Rejim güçlerinin kuşatmasındaki kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan siviller barınıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA