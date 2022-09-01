Suriye’de 111 bin kişi gözaltında kayboldu

Suriye'de rejim güçleri tarafından her yıl yüzlerce insan gözaltına alınıyor ve çoğundan bir daha haber alınamıyor. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) “Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde” yayımladığı rapor yaşanan felaketinin boyutlarını bir kez daha ortaya çıkardı. 48 sayfalık rapora göre, Mart 2011'den Ağustos 2022'ye kadar yaklaşık 111 bin Suriye vatandaşı tutuklandıktan ya da gözaltına alındıktan sonra ortadan kayboldu. Bunlarda üç bini çocuk ve altı bini kadınlardan oluşuyor.

SADECE BİN KİŞİ İÇİN ÖLÜM RAPORU VAR

Raporda, savaşın ilk gününde sistematik keyfi gözaltıların, doğrudan insanların ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Esad rejimi 2018'in başından bu yana, ortadan kaybolan kişiler arasından sadece bini için ölüm kaydı çıkardı. Nüfus müdürlükleri aracılığıyla çıkarılan kayıtlarda ölüm sebebi ise belirtilmedi. SNHR, açıklamasında, tüm Suriye toplumunu terörize eden bu ciddi meseleyi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırdı.