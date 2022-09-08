Suriye'de 5 katlı bina çöktü

Yapılan açıklamada, biri çocuk iki kişinin molozların altından sağ çıkarıldığı ve hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

Sivil savunma ve yerel otoriteler, bölgedeki diğer yapıları boşaltırken molozları temizleme işlemine de başlandı.

Binanın temelinin sağlam olmaması nedeniyle yıkıldığı ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise çöken binanın daha önce varil bombaları ve füzelerin saldırısına uğramış bir mahallede bulunduğunu açıkladı.