Esed rejiminden İranlı Şii milislere operasyon!

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı El Bukemal beldesinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen gözaltı operasyonlarında, İran Devrim Muhafızları'na bağlı 47. Alay milislerinden birden fazla kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İran destekli Şii milislerin içerisinde üst düzey isimlerin olduğu bilgisi de aktarılırken, baskın şeklinde yapılan operasyonunun Şii milislerin merkezine düzenlendiği belirtildi.

Suriye'nin doğusundaki askeri varlığını günden güne artıran İran ile Rusya tarafından desteklenen Beşar Esed rejimi arasında son dönemde meydana gelen bu tarz gerilimlerin sayısında artış yaşandı.

Deyrizor'da İran için savaşan, Lübnan Hizbullah Hareketi, El Nuceba, Fatımiyun ve Zeynebiyun milis grupları, Deyrizor merkezinin yanı sıra El Meyadin ve El Bukemal kasabalarını da kontrol altında tutuyor.

Sadece Şii milisler yok

İran'ın Suriye'nin doğusunda yürüttüğü askeri faaliyetler sadece bölgeye ülke dışarıdan getirdiği Şii milislerle sınırlı değil. İran, uzun bir süredir bölge halkından erkekleri kendi saflarına katmaya çalışıyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, aylık 200 dolar gibi bir maaşla Suriye'nin doğusundaki bölgede pek çok kişi İran için savaşan milislerin safına katıldı.

İran'ın bu bölgede en fazla, Afganistan'dan getirdiği Şii milisler olan Fatımiyun ile Pakistan'dan getirdiği diğer Şii milisler olan Zeynebiyun gruplarını kullandığı biliniyor.

İran'ın Suriye'de ideolojik, siyasi ve askeri boyutlu etkinliğini artırdığı Deyrizor ili, Irak ile sınır komşusu olması özelinde jeostratejik açıdan oldukça önemli bir bölge.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 15:45