Suriye’de İran mezhepçiliği yaygınlaşıyor

2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 50 ayrı grup halinde 100 binden fazla milisle Suriye’nin dört bir yanında hakimiyet alanları oluşturan İran, ülkenin sosyolojisini de değiştirmeye başladı. Özellikle son 1 yılda mezhep/kültür yayılmacılığı zirve yaptı. Rakka, Deyrizor, Haseke ve Humus’un bazı bölgelerinde 100’den fazla cami Şiilerin hüseyniye adını verdiği ibadet yerlerine çevrildi. Camilerde ezan Şii usulü okunmaya başlandı. Deyrizor’a bağlı El Mayadin ve Al-Muhasen’de Şii mezhebini yaymak için kurslar açıldı. Özellikle gençler arasında mezhep değişikliği için kampanyalar düzenleniyor. Mezhebini değiştirenler milis güce alınıyor.

EVLERE EL KONULUYOR

Milisler cami olmayan mahallelerde de sivil vatandaşların evlerine el koyup hüseyniyeye çeviriyor. Rakka’da İran destekli Nuceba milis grubu geçtiğimiz hafta Rakka’nın doğu kırsalında rejimin kontrolündeki bölgede yer alan bir eve el koyup hüseyiniyeye dönüştürdü. Yine aynı şekilde Maadan kentinde Ulusal Hastane yakınlarındaki bir arazi, el konularak Şii mezhebinin anlatıldığı bir merkeze dönüştürüldü. Humus civarında faaliyet gösteren İran Devrim Muhafızları’na bağlı Fatimiyyun Tugayları da Palmira kentinde bölgenin en büyük hüseyniyesini inşa ediyor. Milis ailelerinin yerleştiği mahallelerdeki okullarda da eğitim müfredatında aynı yönde değişiklikler yapıldı.

İşsiz gençleri avlıyorlar

İran’ın yayılmacılığını bölgedeki aşiretler de doğruluyor. El Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, bölgenin tamamının Sünni aşiretlerden oluştuğunu söyledi. İç savaş başlamadan önce bölgede Şii olmadığını aktaran Ukle, “İşşiz gençleri etkiliyorlar. Mezheplerini değiştirtip milis olarak alıyorlar” dedi. Ageydat aşireti liderlerinden İsmail Asgar el Hıfıl da okullardaki Sünni öğretmenlerin kovulup yerlerine Şii öğretmenler getirildiğini söyledi. Yoksul ailelerin çocuklarının para karşılığı Şii okullarına gönderildiği kaydedildi.

Yeni Şafak