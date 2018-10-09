Suriye’de toplu mezarlar bulundu

Suriye’nin Rakka şehrinde binlerce kişiye ait toplu mezarlar bulundu. IŞİD kurbanlarına ait toplu mezarlar kentin birçok yerinde bulunurken, mezarlarda bulunanların çoğunun sivil olduğu bildirildi. Şimdiye kadar sekiz bölgede açılan toplu mezarlarda 450'si çocuk olmak üzere 2 bin 600'den fazla cesede ulaşıldı.

DEAŞ, toplu mezarlardaki cesetlerin çıkarılmaması için de toplu mezarların etrafını mayın döşediği belirtiliyor. Toplu mezarların etrafında döşenen mayınlar etkisiz hale getirildikten sonra mezarlarda işlem yapılıyor.

TOPLU MEZARLAR AÇIĞA ÇIKIYOR

Basına konuşan Rakka Sivil Meclisi Eşbaşkanı Ebdulselam Hevsorik, Rakka'da bulunan toplu mezarlarla ilgili olarak şunları kaydetti: "Rakka'nın birçok yerinde toplu mezarlar bulduk. Halen de buluyoruz. Yeni üç toplu mezar bulduk. Rakka'da evlerin altında IŞİD cenazeleri de bulunuyor. Bazı yerlerde IŞİD cenazeleri ile siviller aynı yerde gömülmüş. Cenazelerin sivillere mi yoksa DEAŞ militanlarına ait olup olmadıkları konusunda bazen zorluklar yaşıyoruz. Son olarak Fırat kenarındaki bölgede yeni bir toplu mezar bulduk. Panorama bölgesinde 1500 kişiye ait, Fırat Suyuna yakın bölgede ise 300 kişiye ait bir toplu mezar bulduk."

Geçen ay Rakka'ya bağlı Ayn İsa kasabasında DEAŞ’ın 2014 yılında katlettiği Suriye askerlerinin gömüldüğü bir toplu mezar bulunmuştu. Toplu mezardan çıkarılan cesetler, YPG tarafından Esed rejimine teslim edilmişti.