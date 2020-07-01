Suriye’de yetim aileleri için briket evler yapılacak

Yetim Vakfı’nın yetimlere ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik imzaladığı işbirliği protokolleri kapsamında İdlib’in Meşet ruhin beldesinde briket evlerin yapımına başlandı. Türkiye’de ve dünyada yetim ve öksüzler ile ailelerine yönelik eğitim ve psikososyal destek faaliyetleri ile insani yardım çalışmaları yürüten Yetim Vakfı ile insani yardım kuruluşu Fetih-Der’in birlikte yürüttüğü proje ile öncelikli olarak yetim aileleri olmak üzere 500 kişiye barınma imkanı sağlanacak.

BİRİKET EVLER HAYAT KURTARACAK

Proje, Suriye’nin İdlib şehrine bağlı Meşet Ruhin beldesinde çadırlarda yaşayan ve Esed rejiminin saldırılarına maruz kaldıkları için Türkiye’nin insani yardımları sayesinde hayatta kalmaya çalışan Suriyeli aileleri kapsıyor. Kötü hava koşulları ve insani kriz nedeniyle hiçbir koruma sağlamayan çadırların yerine Türkiye’nin desteğiyle Suriye’nin farklı noktalarında briket evler yapılmaya başlanmıştı. Yetim Vakfı’nın kalıcı ve sürdürülebilir destek faaliyetlerinin bir parçası olarak Meşet Ruhin beldesinde 50 briket evin yapımına başladı.

YAKLAŞIK 500 KİŞİ FAYDALANACAK

İnşaatı devam eden evler, çok yakında çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere teslim edilecek. 48 metrekare olacak olan evlerde yaşayacaklar için her şey düşünüldü. Ebeveyn odası, banyo ve tuvalet ile oturma odasının da yer aldığı evlerde ikişer ailenin kalması planlanıyor. Yaklaşık 500 kişi bu evlerden faydalanabilecek. İnşa edilen briket evler tamamlandıktan sonra evlere öncelikli olarak yetim aileleri yerleştirilecek. Yetim ailelerinin psikososyal destek süreçleri ve yetim çocukların eğitimleri yine Yetim Vakfı tarafından üstlenilecek. Yetim Vakfı, her biri 3000 TL’ye mal olan briket evlerde yaşam başladıktan sonra yetim ailelerinin geçimlerini temin etmeleri amacıyla farklı branşlarda atölyeler kurmayı da planlıyor.



Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 14:45