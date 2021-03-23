Sened yerleşkesine ilk su kuyusu sondajı açıldı

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Suriye kamplarında yaşayan sivillerin en temel ihtiyacı olan suya erişebilirliği sağlamak amcıyla su kuyusu çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı. Bu proje ile Suriye’deki kampların su ihtiyacı karşılanacak. Projenin ilk adımı olan Meşhed Kampı’nda açılacak su kuyusundan günlük 11 bin kişi faydalanacak.

İç savaşın 11. yılına girdiği Suriye’de milyonlarca insan kamplarda yaşamaya mahkum edildi. Bundan dolayı yüzbinlerce insan dar alanda sıkışmış vaziyatte. Yer altı suyunun seviyesinin düşük olmasından dolayı bölge halkı suya erişimde güçlük çekiyor. Bu bölgelerde yaşayan insanların su ihtiyacını karşılamak için farklı çalışmalar yürüten Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Türkiye’den götürdüğü teknolojik olarak gelişmiş, havalı sondaj ve darbeli sondaj sistemilerini kullanarak insanları temiz suyla buluşturuyor. Bu sistemle açılacak olan kuyunun sondaj derinliği 570 m ve debi 300 m3 /gün olarak hesaplandı.

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