Suriye’deki kimyasal saldırıların bilançosu açıklandı

Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Küresel Kamu Politikası Enstitüsü tarafından "Saklanacak hiçbir yer yok: Suriye'de Kimyasal Silah Kullanımının Mantığı" başlıklı bir rapor yayınlandı.

Alman Dışişleri Bakanlığının finansal katkısıyla hazırlanan rapora göre, Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırılar yaygın olarak bilinenden önemli ölçüde fazla.

6 KİMYASAL SALDIRI DEAŞ’TAN

Rapora göre, 2011'den beri Suriye'de en az 336 kimyasal saldırı düzenlendi ve bunların yüzde 98'i Esed rejimi tarafından gerçekleştirildi. 6 kimyasal saldırı da DEAŞ tarafından yapıldı.

Suriye'deki kimyasal atakların yüzde 90'ı, rejimin 2013 yılının Ağustos ayında düzenlediği ve dünya kamuoyunda büyük tepki uyandıran saldırıdan sonra gerçekleşti.

Suriye'de 21 Ağustos 2013'teki kimyasal saldırı sonrası dünya kamuoyu Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmasına büyük tepki göstermişti. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama bu saldırıyı "aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 10:01