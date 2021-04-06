Suriyeli aşiretlerden birlik mesajı

Rasulayn'da en az 1000 kişinin katıldığı buluşmada YPG/PKK'ya ve Esed rejimine karşı 'tek vücut olma' mesajı verildi.

Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde en az 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen aşiretler buluşmasında, sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, Esed rejiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve İran’ın Deyrizor merkezli dayattığı şiirleştirme politikasına karşı birlikte hareket etme kararı alındı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) bünyesinde kabile reisleri, aşiret liderleri, muhalifler ve siyasiler, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Rasulayn'ın Udvaniyye köyünde bir araya geldi.

"Aşiretlerin Büyük Barış Pınarı Harekatı Buluşması" adlı etkinliğe, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, SKAM Genel Sekreteri Abdülaziz Muslat, Suriye'nin en büyük aşiretlerinden biri olan Bekkara aşireti liderlerinden Amir El Beşir, Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisi Başkanı Vail Hamdo'yla Meri El Yusuf ve Suriye Milli Ordusu'nun bileşenlerinin komutanları katıldı.

Etkinliğe, Bekkara, Akidat, Tay, Mevali, Şerabin ve Harp başta olmak üzere yaklaşık 150 aşiret katılım sağladı.

Liderlerin gündeminde, sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, Esed rejiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve İran’ın Deyrizor merkezli dayattığı Şiileştirme politikası maddeleri yer aldı.

SKAM'ın Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu buluşmayla Esed rejimine, bölücü ve mezhebi terör örgütlerine karşı bütün Fırat bölgesindeki Arap, Hristiyan, Süryani, Türkmen ve Kürt aşiretlerinin bir araya geldiğini söyledi.

Muslat, "Suriye topraklarını, Esed rejiminden, İran'ın nefret dolu işgalinden, terör örgütü PKK ve maskelerinden kurtaracağız. Çoğul, medeni ve demokrasiye saygı duyan bir Suriye'yi tesis etmek istiyoruz." dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa da daha önce terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı uygulamaların benzerini şu anda terör örgütü YPG/PKK ve İran destekli terörist grupların yaptığını vurguladı.

Mustafa, "YPG/PKK, Arap bir toplumda kendi müfredatını dayatmaya çalışıyor. İran'ın bölgede Şiileştirme politikası var. Toplumsal dokuyu ve demografiyi parçalayan bütün bu uygulamaları reddedip kınıyoruz." ifadesini kullandı.

SKAM'ın Hristiyan toplumun temsilcisi Ziyad Musa Melki de buluşma sayesinde uluslararası topluma Suriye halkı bileşenlerinin birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajını verdiklerini kaydetti.

Melki, Esed rejiminin her zaman kendini azınlıkların koruyucusu olarak servis ederek uluslararası toplumdan sempati kazanmaya çalıştığını belirterek "Ancak gerçek tam tersi. Esed, Suriye'deki azınlıkları bombaladı, yerlerinden ederek diasporaya mahkum etti." ifadelerini kullandı.

SKAM'ın Kürt aşiretlerin temsilcisi İbrahim Başa Melle de Kürtleri temsilen buluşmaya katılarak "Suriye devriminin" bir parçası olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.

Melle, "Suriye devrimi ve Suriye'nin ulusal projesinin dışında olan bütün bölücü projelerin kaderi başarısızlığa mahkûmdur." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin toplumsal dokusundaki yarayı derinleştirdiğini kaydeden Melle, örgütün silah gücüyle kendini empoze ettiğini, keyfi tutuklamalar yaptığını, çocukları silah altına aldığını ve terör eylemleri düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Melle, "Suriyeli Kürt aşiretleri, Suriye aşiretleri ve kabileler olarak Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden bütün projelerin karşısında durduğumuzun mesajını vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret lideri Aralık 2018'de bir araya gelerek bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşmişti.

400 kişilik genel kurucu heyetin yer aldığı kuruluş toplantısına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı.

Birlik ve beraberlik, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmek istediği operasyona destek mesajları veren SKAM'ın başkanlığına şeyh Rami Doş seçilmişti.