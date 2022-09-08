Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya tepki

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden (SKAM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde güven ve istikrarın sağlanmasının imkansız olduğu kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin uygulamalarını kınıyoruz. Teröristlerin tek amacı Suriye'yi bölmek, şahsi kazanımlar elde etmek, ellerindeki gücü kaybetmemek ve Suriye halkının servetini talan etmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, terör örgütünün çaldığı kaynakları ve servetleri Suriye halkına iade etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, yaşanan krizden çıkmanın tek yolunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak olduğu belirtildi.

Cezire bölgesindeki Arap aşiretleri de tepki gösterdi

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Cezire bölgesindeki Arap aşiretleri de YPG/PKK'nın ayrılıkçı uygulamalarını sert bir dille kınadı.

Cezireli Arap aşiretlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının bütünlüğüne ve terör örgütünün ülkeyi bölmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.