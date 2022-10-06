Suriyeli inşaat mühendisi Casem, kalkınma projeleri için memleketine döndü

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı 3. yılını geride bırakırken daha önce yerinden edilen binlerce sivil evlerine dönerek huzur içinde yaşıyor.

Terörden kurtarılan bölgelerde asayişin sağlanması, kamu düzeninin yeniden tesisi ve çeşitli alanlarda yeni istihdam alanlarına yönelik projelere öncelik verilmesi, yerinden edilerek Türkiye sığınan bölge halkının geri dönmesini teşvik ediyor. Nitekim güvenli hale getirilen bölgenin nüfusu yaklaşık 250 bine ulaştı.

Türkiye'den Suriye'ye dönenlerden biri de Tel Abyadlı mühendis Casem oldu.

Casem, 2013'in sonunda terör örgütü DEAŞ'ın Tel Abyad ilçesini işgalinin ardından Türkiye'ye göç etti.

Ailesiyle 2013-2020 yıllarında görüşemeyen Casem, lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Türkiye'de yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) katıldı.

Sınavı başarıyla geçen Tel Abyadlı genç, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmeye hak kazandı.

Casem, memleketi Tel Abyad'a ödemesi gereken bir borcu olduğu için Suriye'ye dönmeyi tercih ettiğini söyledi.

Tel Abyadlı genç, "'Memleketime geri dönüp de imar etmezsem, gördüğüm eğitimi burada uygulamazsam, kim gelecek?' diye kendime sordum ve geri döndüm." dedi.

Tel Abyad yerel meclisinde bir yılı aşkın süredir inşaat mühendisi olarak çalıştığını belirten Casem, "Çok sayıda projeye imza attık. Tel Abyad'ın arter damarı olan şantiye projesinin içinde briket taş fabrikası, beton üretim santrali, mıcır ocağı yer alıyor. Aynı zamanda lokanta ve şehrin 3 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi projelerini yaptık." diye konuştu.

Casem, Suriyelilerin zorla yerinden edildiğini belirterek, "Ancak İslam güçlenince geri döndüler. Türkiye beni eğitti, güçlendirdi ve donattı. Güçlendim. Güvenli bölge sağlanınca memleketime geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 yıl içinde hız kesmeden her gün yeni projelere imza atıldığını dile getiren Casem, memleketinin her geçen gün yenilendiğini ve bu projeler sayesinde bölge halkının refahına katkıda bulunarak üst seviyeye getirmeye çalıştığını söyledi.

Suriye'nin, ülkeyi tekrar imar edecek ve yıkımdan kurtaracak evlatlara ihtiyacının olduğunu kaydeden Casem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir gün çocuklarımla Tel Abyad sokaklarında yürürken onlara 'Bu projelerde benim de katkım oldu demek için Suriye'ye dönmeyi tercih ettim. Suriye büyük vatanım. Türkiye de benden bir parça. Türk arkadaşım değil, Türk kardeşim diyorum. Orada çok sayıda kardeşim var."