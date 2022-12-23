Suriyeli muhaliflerden İdlib'de rejim güçlerine saldırı

Türkiye ile Beşar Esed rejimi arasındaki normalleşme söylentilerinin devam ettiği bir dönemde İdlib merkezli muhalif oluşum Tahrir el Şam Heyeti'ne (HTŞ) bağlı Halid bin Veli ve Ebu Bekir Sıddık grupları İdlib'in güneyinde rejim güçlerini hedef aldı.

Bölgeden haber aktarımı yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre HTŞ'ye bağlı gruplar İdlib'in güney kesimindeki temas hattı olan Cebel Zaviye bölgesinde Esed rejimine bağlı güçlerin temas hattına sızma operasyonu gerçekleştirdi.

Muhalif kaynakların aktardığı haberde operasyonda rejim güçlerinden 15 kişinin öldüğü bir tankın da imha edildiği öne sürüldü.

İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de en fazla varlık gösterdiği bölge. Bölge aynı zamanda Esed rejimiyle muhalifler arasındaki temas hattını oluşturuyor.

Öte yandan muhaliflerin saldırısının ardından Esed rejimine bağlı topçu birliklerinin İdlib'in güneyindeki El Bera ve Kensafra beldelerini hedef aldığı belirtildi.

İdlib merkezli Suriyeli muhaliflerin son dönemde Beşar Esed rejimine bağlı güçlere yönelik saldırılarını artırması dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News