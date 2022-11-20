"Suriyeli mülteciler krizinin de ülkeyi yorgun düşürdü"

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Mekkari, Tunus'taki 18. Frankofon Zirvesi'nde, Uluslararası Frankofon Örgütü'ne üye devletlerin ve hükümetlerin delegasyon başkanları arasında düzenlenen toplantıda konuştu.

Ülkesindeki mevcut ekonomik ve siyasi krizin, Lübnan'ın varlığını ve kültürel kimliğini tehdit ettiğini kaydeden Mekkari, bunların yanı sıra Suriyeli mülteciler krizinin de ülkeyi yorgun düşürdüğünü söyledi.

Lübnanlı Bakan, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda bu tehdidin varoluşsal bir boyut kazanabileceğini vurgulayarak, uluslararası toplumu "kültürel mirasını koruyarak, medyayı, eğitimi, kültürel mirası destekleyerek ve vatandaşların devlete olan güveninin yeniden tesis edilmesine yardımcı olarak" Lübnan'ın çöküşüne engel olmaya çağırdı.

"Farklılık İçinde İletişim: Frankofon Bölgesi Kalkınma ve Dayanışma Aracı Olarak Dijital Teknoloji" temasıyla düzenlenen 18. Frankofon Zirvesi dün Tunus'ta başlamıştı.