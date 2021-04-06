Suriyeli Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu

Suriye yardım çalışmaları kapsamında 250 briket evin açılışını gerçekleştirildi. İdlib’e göç eden Zeynep ve ailesine içerisinde mefruşat malzemeleri bulunan briket ev hediye etti.

Zeynep'in annesi 4 yıl önce İdlib'in doğu kırsalındaki saldırılardan kaçarak sığındığı Katra kampında rejimin düzenlediğini saldırıda yaşamını yitirdi. Babası da faili meçhul bir saldırıda ölen Zeynep, o günden beri derme çatma bir çadırda hem hasta dedesine bakıyor hem de kardeşleri Teysir (11), Nur (9) ve Menar'a (7) annelik ve babalık yapmaya çalışıyor.

Suriye çalışmaları personelimiz Hüseyin Kumru yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘‘Zeynep ve ailesinin haberini görür görmez yanlarına tanışmaya gittik. Çadır kentte hijyenik olmayan koşullarda yaşayan Zeynep ve ailesini Kelbit bölgesinde inşa ettiğimiz briket evlerden birisine geçici olarak yerleştirdik. Ailenin ev eşyaları, gıda, soba ve yakacak ihtiyaçlarını karşıladı. Kalabalık olan aile için ekiplerimiz tarafından daha büyük bir ev inşa etmeye başladık. Zeynep’in en büyük hayali olan okuma arzusunu da bölgede inşa ettiğimiz okulun açılışıyla gidereceğiz inşallah’’ ifadelerini kullandı.

3500 briket ev

Suriye’de yaşanan saldırılar sonrası güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına Zeynep ve ailesinin de içinde olduğu yüzbinlerce mülteci göç etti. İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, 19 farklı bölgede toplamda 3500 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Ayrıca mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda cami, okul ve park inşaatları gerçekleştiriliyor. Yapmış olduğumuz evlerde 20 bin civarında sivil faydalanacak.

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