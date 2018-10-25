Suriyeliler ülkelerine dönmek durumunda kaldı

Lübnan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile Suriye makamları arasındaki koordinasyon çerçevesinde ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden bir grubun bugün sınırdan geçtiği belirtildi.

Ülkenin başkenti Beyrut ve diğer kentlerindeki toplama merkezlerinde toplanan 829 Suriyelinin emniyet güçlerinin güvenliğinde ülkelerine döndüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu mültecilerin dönüş işlemlerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile koordineli gerçekleştirildiği kaydedildi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, geçen nisan ayından beri Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyeti koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüş yapıyor.

BMMYK, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA