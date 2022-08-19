Suriye'nin Bab ilçesine füzeli saldırı: 9 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.
Ortadoğu 19.08.2022, 12:52 19.08.2022, 13:02
Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.
Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.
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