Suriye’nin El Bab kentinde patlama

Suriye’nin El Bab kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Suriye’nin El Bab kentinde patlama

Suriye'in kuzey doğusundaki El Bab kentinde öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. 

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. 

Kaynak: Haber 7

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 18:21
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