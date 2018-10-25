Suud ekonomisi dünyaya açılıyor

Suudi yönetimi, tahıl ürünlerinden sağlığa ve deniz suyunun tuzdan arındırılmasına kadar yabancı yatırımcılara imkan tanıyacağını açıkladı. Açıklamayı ülkenin Ticaret Bakanı Muhammed el Tuvaicri yaptı.

2019 yılının ilk çeyreğine kadar tahıl ambarlarını yatırıma açmayı planlayan el Tuvaicri, eğitim, sağlık ve deniz suyunun tuzdan arındırma sektörlerine yönelik anlaşmaların da sunulacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı, anlaşmaların ayrıntılarını vermedi, ancak hükümetin Asya ve Avrupa’dan çok sayıda şirket tarafından ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Suudi yetkililer ülkeye yapılacak yatırımların Kamu- Özel Sektör Ortaklığı (PPP) temelinde gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net