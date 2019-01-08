Suud güçlerinden Qatif'e baskın, 5 ölü

Suudi Arabistan'daki Qatif bölgesine operasyon düzenleyen emniyet güçleri beş kişiyi öldürdü.

Sosyal medya kullanıcıları Pazartesi günü Umm el Hamam köyünde yaşanana çatışmalarda çok sayıda kişini yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklara göre, Suudi kuvvetleri köyü yaklaşık 15 saat boyunca kuşattı. Devlet tarafından aranan kişiler için yapılan baskında kırsaldaki bir çok ev arandı.

Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesinde yer alan Şii nüfuslu Qatif, 2011'den beri serbest konuşma, siyasi mahkumların serbest bırakılması ve ekonomik ve dini ayrımcılığa son verilmesi talep eden göstericilerle birlikte rejim karşıtı protestolara sahne oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 14:10