Suud Konsolosluğu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamadığı iddiaları üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi."

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü. Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 15:54