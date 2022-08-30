Suudi Arabistan: 8 yılda Lübnan'dan gelen 700 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Buhari, başkent Beyrut'ta Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'dan veya Lübnan üzerinden Suudi Arabistan'a uzanan uyuşturucu trafiğine dikkati çeken Buhari, "Son 8 yıl içinde narkotik ekiplerimiz, 700 milyon hap ve yüzlerce kilogram uyuşturucu ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Buhari, Lübnan hükümetinin uyuşturucu trafiğinin önüne geçilmesi için son dönemde bazı tedbirler aldığını hatırlattı.

Büyükelçi Buhari, ayrıca, Suudi Arabistan tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan ve Lübnan'da olduğu düşünülen Ali Haşim'in sınır dışı edilerek Suudi Arabistan makamlarına teslim edilmesi talebinde bulundu.

Gerekli işlemlerin yapılması için Lübnan hükümetine talep mektubunun verildiğini belirten Buhari, Haşim'in Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ve terör faaliyetlerinde bulunduğunu savundu.

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Söz konusu ülkeler, Kardahi'nin istifasından 5 ay sonra nisanda Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmişti.