Suudi Arabistan'a atılan 5 balistik füze imha edildi

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayınlanan yazılı açıklamasında, Husilerin kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin Cezan bölgesindeki sivil hedeflere doğru gönderdiği bir balistik füzenin imha edildiği belirtilirken, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri İran destekli Husi milisler tarafından Cizan kentine fırlatılan bomba yüklü 4 İHA ve 5 balistik füzeyi imha etti." ifadelerini kullanmıştı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri de dünkü açıklamasında, Suudi petrol şirketi Aramco ve diğer hedeflerin Bedir ve Sair türü 6 füze ile hedef alındığını, Aramco'da büyük bir yangın çıktığını söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.