Suudi Arabistan'da 14 yıl sonra ilk
Suudi Arabistan'da 6 milyondan fazla öğrenci ramazan ayının ilk pazar gününde derslerine devam etti.
Ortadoğu 04.04.2022, 00:26
Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet, özel ve yabancı okullar ile üniversitelerin yanı sıra özel eğitim kurumları dahil olmak üzere eğitimin her kademesinde 6 milyondan fazla kız ve erkek öğrenci, mübarek ramazan ayının ilk pazar gününde derslerine devam etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ilim arayışının gerçek değerinin ramazanda ortaya çıktığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı da 14 yılın ardından ramazan ayında eğitime devam edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'da, oruç tutan öğrencilere kolaylık olması açısından ramazanda eğitime ara veriliyordu.
Kaynak: AA
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