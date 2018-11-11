Suudi Arabistan'da aynı anda sel ve dolu

Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı.

Başkent Riyad birçok araç sel sularında mahsur kaldı. Cidde'de ise caddeler ve yollar sular altında kaldı.

Medine Münevvere'deki Uhud Şehitliği’nde çekilen görüntülerde bölgenin yer yer sular altında kaldığı dikkat çekti. Öte yandan Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevî’ye de dolu yağdığı aktarıldı. Suudi Arabistan’da bir hafta önce meydana gelen sel felaketi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 20:22