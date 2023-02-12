Suudi Arabistan'da, depremzedeler için 81 milyon dolar bağış toplandı
Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında, yaklaşık 305 milyon riyal (81,2 milyon dolar) toplandı.
Ortadoğu 12.02.2023, 21:53
Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu, toplanan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya, 1 milyon 4 bin 913 kişinin bağışta bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu ana kadar toplanan yardımların 304 milyon 885 bin 77 riyale (81,2 milyon dolar) ulaştığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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