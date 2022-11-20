Suudi Arabistan'da idam

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Suudi Arabistan vatandaşı Muhanned er-Ruveyli hakkında verilen idam cezası bugün Cevf bölgesinde infaz edildi.

Miktarı belirtilmeksizin "amfetamin" ile yakalanan Ruveyli hakkındaki idam kararının yüksek yargı tarafından onaylanmasının ardından infazın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "bireylere ve topluma zararlı her türlü uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin sürdürüleceği" vurgulandı.

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor.