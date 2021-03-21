Suudi Arabistan'da son 24 saatte 382 kişide virüs tespit edildi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 382 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 384 bin 272’ye çıktığını bildirdi.



Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, 587'si ağır hasta olmak üzere ülkedeki aktif vaka sayısının 3 bin 916 olduğu ifade edildi.



Açıklamada, 271’i son bir günde olmak üzere şu ana kadar 373 bin 895kişinin iyileştiği de belirtildi.



Bakanlık, son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 6 bin 596’ya yükseldiği bilgisini de verdi.



Diğer taraftan, Suudi Arabistan İslami İşler, Davet ve Rehberlik Bakanlığı, cemaat arasında koronavirüse yakalanan kişilerin olmasının ardından bugün 5 bölgede 7 camiyi geçici olarak kapatarak 41 gün içinde kapatılan toplam cami sayısının toplamını 326 olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, bu zamana kadar kapatılan 311 caminin ibadete yeniden açıldığını bildirdi.



Bakanlık, herkesi ihtiyati tedbirlerle ilgili tüm talimatlara uymaya ve camilere gelenlerin güvenliği ve sağlığı için bu konuda işbirliği yapmaya çağırdı.



Herkesi evden çıkarken mutlaka maske takma ve elleri sık sık yıkamaya bir kez daha çağıran Sağlık Bakanlığı, semptomları olan herkesin ‘Tetamman’ kliniklerine, semptomları olmayanların ise onay merkezlerine başvurmasına yönelik tavsiyesini yineledi.



Bakanlık, hafif semptomları olan ve koronavirüs hastası ile teması olan kişilerin de ‘Sehhaty’ uygulaması üzerinden randevu alması veya 7/24 hizmet veren 937 çağrı hattının aramasını önerdi.

Kaynak: Şarkul Avsat

AA