Suudi Arabistan'da koronavirüs vakalarında son durum

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 30 artarak 3 bin 870'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve 910 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 870'e, vaka sayısının da 314 bin 821'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca 1226 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 289 bin 667'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA