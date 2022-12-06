Suudi Arabistan'da petrol dışı özel sektör son 7 yılın en hızlı büyümesine imza attı

Mevsimsellikten arındırılmış Riyad Bank Suudi Arabistan Satın Alma Yöneticileri Endeksi ekim ayındaki 57,2 puandan kasım ayında 58,5’ye yükseldi. Böylece 2021'denn bu yana 50 olan seri ortalamasının üzerine çıktı.



Yeni sipariş artışı 14 ayın en yüksek seviyesine çıkarak, iyileşen ekonomik koşullar ve artan talep ve yatırımın desteğiyle alımların artmasını sağladı.



İş faaliyetlerini ölçen üretim alt endeksi ise bir önceki aya göre 61,3 puandan kasım ayında 64,6 puana yükseldi. Yeni siparişler alt endeksi ekim ayında 62,9 puandan 65,7 puana çıktı.



Araştırma, imalat, inşaat, toptan ve perakende satış ve hizmet sektörlerinde de önemli büyüme kaydedildi.



Güçlü yurt içi performansın yanı sıra yeni ihracat da Kasım 2015'ten bu yana en hızlı artışa tanık oldu.



Riyad Bank Baş Ekonomisti Nayef el Gayt söz konusu yükselişe ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



“Suudi ekonomisindeki petrol dışı sektör kasım ayında büyümeye devam etti. Genel olarak iş koşulları da artan talep ışığında iyileşti. Petrol dışı sektörün gelecekteki üretimine yönelik beklentilere güven sağlayan Vizyon 2030 girişimlerinin hız kesmeden uygulanması sonucunda şirketlerin beklentilerinde de bir iyileşme görülüyor.”



Kasım ayı, önceki anketlerden elde edilen verilere göre istihdamda daha ılımlı bir artışa tanık ederken, artan küresel enflasyonist baskılar, daha yüksek maliyetlere ve özel tüketim vergilerinin yükselmesine neden oluyor.

Şarku’l Avsat