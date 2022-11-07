Suudi Arabistan'da savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamasını yayınladı.

Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının dün akşam saatlerinde ülkenin doğusundaki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirten Maliki, uçağın pilotu ile yardımcı pilotunun fırlatma koltuğunu kullandığını ve kazada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Maliki ayrıca kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiğini aktardı.