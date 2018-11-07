Suudi Arabistan'dan 1 milyon Filistinli'ye Hac - umre yasağı

Suudi Arabistan hükümeti, 1 milyondan fazla İsrail vatandaşı Filistinliye hac ve umre yasağı getirdi.
Filistinliler daha önce Ürdün pasaportunu kullanarak hacca gidiyordu. Riyad artık bu tür pasaportları kabul etmeyecek.
Suudi Arabistan bu yıl o pasaportları kabul etmeyeceğini ve sadece Ürdün vatandaşı olan Filistinliler'in hac ve umre yapmasına izin vereceğini açıkladı.
Bu karar, birçok Filistinli'nin hac ve umre ibadetinden mahrum bırakılması anlamına geliyor.
Kaynak: Haaretz, www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 11:21