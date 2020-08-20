Suudi Arabistan'dan Filistin'e tehdit: Sizin zararınıza olur

Suudi Arabistan'ın BAE-İsrail anlaşmasından sonra ne yapacağı merak konusuydu. Dün Suudi Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin değerlendirmede bulunurken, bugün de Prens Selman'ın anlaşmaya bakış açısı ve Filistin'e yansımaları hakkında söylediği iddia edilen ifadeler ortaya çıktı.

TEHDİT MESAJI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından fiilen yönetilen Suudi Arabistan’ın, protestoların hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a “Anlaşmaya karşı aşırı reaksiyon vermekten kaçınmasına” ilişkin tehdit mesajı gönderdiği belirtildi. Bilindiği üzere Filistin, anlaşma sonrasında Abu Dabi Büyükelçisini süresiz geri çekmişti.

"SİZE ZARARI OLUR"

Riyad’ın Mahmud Abbas’a el altından gönderdiği mesajda, “BAE ve İsrail anlaşmasına aşırı tepki göstermekten kaçının yoksa sizin davanıza zararı dokunur” mesajı gönderdiği belirtildi. Ürdün’den de benzer bir mesajın Filistin yönetimine iletildiği belirtildi.

Kaynak: Haber 7