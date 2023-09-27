Suudi Arabistan'dan Filistin'e "yerleşik olmayan büyükelçi"

Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçisi Nayif bin Bender es Sudeyri Ramallah'ı ilk kez ziyaret ediyor.

Suudi Arabistan'ın Filistin'deki ilk Büyükelçisi Nayif bin Bender es Sudeyri, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas'a güven mektubunu sundu.

Al Jazeera İngilizce'den Umut Uras'ın haberine göre, es Sudeyri ve beraberindeki heyet iki günlük bir ziyaret için Filistin yönetiminin başkenti Ramallah'ta bulunuyor.

Büyükelçi Ağustos ayında atanmış ve yapılan duyuruda kendisinin "yerleşik olmayan bir büyükelçi" olacağı ifade edilmişti.

Peki bu ne anlama geliyor ve "yerleşik olmayan büyükelçi" ne demek?

İlk olarak, büyükelçi nedir?

Büyükelçi, kendi ülkesinin akredite edilmiş temsilcisi olarak yabancı bir ulusa ya da uluslararası bir kuruluşa atanmış en yüksek seviyedeki diplomatik görevlidir.

Bir büyükelçinin başlıca görevleri, akredite olduğu ülkede kendi ülkesini temsil etmek ve orada ikamet eden vatandaşlarını korumaktır.

Büyükelçi, kendisini kabul eden yabancı ülke ile güçlü diplomatik ve ekonomik bağları sürdürmeye ve geliştirmeye çalışır. Büyükelçi ayrıca elçilikteki tüm işleri de denetler.

Yerleşik olmayan büyükelçi nedir?

Yerleşik olmayan elçiler büyükelçilerle aynı yetkilere sahiptir, tek fark temsilci olarak akredite edildikleri ülkede ikamet etmemeleridir.

Genellikle, es Sudeyri'de olduğu gibi, yerleşik olmayan büyükelçiler güven mektuplarını sunmak üzere akredite edildikleri ülkeyi ziyaret ederler. Bazı durumlarda ve ülkelerde -örneğin güvenlik durumunun buna izin vermediği durumlarda- yerleşik olmayan büyükelçilerin güven mektuplarını uzaktan sunmalarına da izin verilir.

es Sudeyri Ramallah'ta güven mektubunu Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas'a veriyor

Güven mektubunun uzaktan sunulmasına örnek olarak, elçinin güven mektubunu kendi başkentinde, akredite olduğu ülkenin büyükelçiliğinde sunması verilebilir.

İkamet etmeyen elçiler de bazen vatandaş sayısının nispeten az olduğu ve yakın bir ülkedeki elçilikten hizmet verilebilecek ülkeler için atanır.

Es Sudeyri nerede yaşayacak?

Yerleşik olmayan büyükelçiler genellikle komşu ya da yakın bir ülkede ikamet ederler çünkü akredite oldukları ülkenin sınırları içinde büyükelçilik yoktur.

Es Sudeyri aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Ürdün Büyükelçisi olduğu için komşu ülkenin başkenti Amman'da ikamet edecek ve görevlerinin çoğunu buradan yürütecek.

Bu bir daha asla Ramallah'a gitmeyeceği anlamına mı geliyor?

Diplomatik temsilciliğin yakın bir ülkede olduğu durumlarda işler çeşitli şekillerde yürütülür.

Es Sudeyri, resmi işler ne zaman orada bulunmasını gerektirirse Ramallah'ı ziyaret edecektir. Ziyaret için olası nedenler Filistin Yönetimi'nin toplantı davetleri, bir anma törenine katılmak ya da görüşmeler başlatmak olabilir.

Es Sudeyri'nin Filistinli yetkililerle Suudi elçiliğinde ya da Ürdün'deki Filistin elçiliğinde bir araya gelmesi de mümkün.

Bu atama neden önemli?

es Sudeyri'nin atanması, Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi olması nedeniyle dönüm noktası niteliğinde bir gelişme.

Filistin'in doğrudan Suudi Arabistan tarafından temsil edilmesi yeni bir durum ve Filistin yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı es Sudeyri'nin ziyaretini "iki kardeş ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi açısından tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: MepaNews