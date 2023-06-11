Suudi Arabistan'dan Filistinlilere hac jesti

Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeys, ülkesinin bin Filistinliye hac imkanı sağlamasını övdü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Sudeys, Suudi Arabistan'ın Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından bin kişiyi misafir etmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Sudeys, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in "dünyanın her tarafından gelen Müslümanların kutsal topraklarda misafir edilmesine ve sıkıntılarının giderilmesine destek verdiğini" belirtti.

Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından bin kişinin kutsal topraklarda misafir edilmesi konusunda Sudeys, Filistinlilerin Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında ağırlanacağını aktardı.

Sudeys, "Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların ailelerinden bin Filistinliyi hac için misafir etmesi, Suudi Arabistan'ın Filistin'e, İslami değerlere ve Mescid-i Aksa'ya olan ilgisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri ise Kral Selman'ın Filistinlilere "her alanda cömertçe destek verdiğini" vurguladı.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, Kral Selman'ın talimatıyla Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin misafir edileceği duyurulmuştu.