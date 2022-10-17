Suudi Arabistan'dan İran'a çağrı: Güven inşa edici adımlar atın

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Danışma Meclisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin bölgesel ve uluslararası konulara dair görüşlerini açıkladı.

Kral Selman bin Abdulaziz, "İran'ı nükleer yükümlülüklerini acilen yerine getirmeye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam bir iş birliğine, komşuları ve uluslararası toplum ile kendisi arasında güven inşa edici ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Petrol üretiminin azaltılmasına yönelik son OPEC+ kararına değinen Selman, ülkesinin enerji stratejisi çerçevesinde uluslararası petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için çaba gösterdiğini kaydetti.

Selman, Ukrayna Rusya krizinin sonlanması ve askeri operasyonların durması yönünde gösterilen tüm uluslararası çabaları desteklediklerini açıkladı.

Filistin'de iki devletli çözüm

Kral Selman, Orta Doğu ve Filistin konusuna ilişkin, "Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için Filistin sorununa uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda adil, kapsamlı ve acil bir çözüm bulunmasının hızlandırılmasını ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını gerekli kılmaktadır. Suudi Arabistan Krallığı, iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm icraatları kınamakta ve derhal tamamen durdurulması çağrısı yapmaktadır" ifadesini kullandı.

Yemen

Kral Selman, Yemen'deki krizin sonlandırılması girişimi doğrultusunda BM gözetiminde imzalanan ateşkesin kapsamlı siyasi çözümün yolunu açmasını ve ülkede kardeşler arasında sürdürülebilir barışın sağlanmasını umduklarını ifade etti.

Yemen'de kalıcı ateşkes ve Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki siyasi sürecin başlamasına katkı sağlayacak her şeyi desteklediklerini dile getiren Suudi Arabistan Kralı, kışkırtıcı silahlı Husi ihlallerinin durmasının zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Körfez'de ortak güvenlik ve savunma sistemi inşası tamamlanmalı

Selman, Körfez ülkeleri ile ortak kalkınma çalışmalarını artırma arzusunda olduklarını belirterek, kalkınmış bir ekonomi birliği ve ortak güvenlik savunma sistemi inşasını tamamlamanın öneminin altını çizdiklerini söyledi.

Irak'ın Arap kimliği ve sosyal dokusunu destekliyoruz

Irak'a ilişkin Kral Selman, "Suudi Arabistan, Irak'ın güvenliğini, istikrarını, gelişimini, toprak bütünlüğünü, Arap kimliğini ve sosyal dokusunu, ikili ve toplu iş birliği yönlerini geliştirmeyi, ülkenin terörist gruplar ve silahlı milislere karşı mücadelede desteklediğini vurguluyor" diye konuştu.

Suriye'de ateşkes anlaşmaları korunmalı

Kral Selman, Suriye konusunda şiddetin tekrarlanmasına engel olunması, ateşkes anlaşmalarının korunması ve ihtiyaç sahibi Suriyelilere insani yardımların ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Afganistan terör merkezine dönüşmesin

Selman, Afganistan'a da insani yardımların devamının zorunlu olduğunu ve ülkenin güvenliği ve terör operasyonlarının çıkış yeri ya da teröristlerin merkezine dönüşmemesinin önemine vurgu yaptı.