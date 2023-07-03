Suudi Arabistan'dan İsveç'e tepki

Suudi Arabistan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsveç hükümetinden "halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması" talep edildi.

Suudi Arabistan, 29 Haziran'da, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınamıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.