Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, Kaşıkçı ile şüpheliler arasında arbede yaşandığını, konuyu takip ettiklerini ve konunun Suudi mahkemelerine intikal edeceğini açıkladı.

Kısa zaman içerisinde olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Krallığı yetkili kaynaklarından yapılan açıklamada;

"Suudi vatandaşı Cemal B. Ahmed Kaşıkçı'nın kaybolma davasını Suudi Arabistan Yüksek Makamları yakından takip etmiş, konu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemleri başlatmıştır. Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen Krallık, 6 Ekim 2018 tarihinde, soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Türkiye'ye bir güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan Krallığı ile Kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak güvenlik komisyonu kurularak, Türk güvenlik yetkililerinin SAK İstanbul Başkonsolosluğu ile Başkonsolosluk Rezidansına girişine izin vermiştir.

Bu bağlamda, İki Kutsal Mescid Hizmetkarı Kral Salman bin Abdülaziz'in 03.02.1440 tarih ve 5709 sayılı talimatı doğrultusunda Başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olay ile ilgili bilgilerinin ve ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır, ki bu arada daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi.

Çok açık ve net bir şekilde olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla Başsavcılığın başlattığı ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulguların bulunduğundan şüphelinin Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir.

Ön soruşturmaların neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda bulunduğu sırada kendisi ile şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve batandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuşturç Bu olayın akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmışlardır.

Bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşı ile yapılan soruşturmalar devam ederken, Suudi Arabistan Krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan'da bulunan ilgili mahkemeler intikal ettirileceğini vurgular." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 14:46